عاجل

  • وزارة المالية بغزة تعلن عن صرف راتب طموح 2 عن شهر فبراير(2)/2019

دولي

زعيم كوريا الشمالية يُوضح هدف زيارته لروسيا

زعيم كوريا الشمالية يُوضح هدف زيارته لروسيا
الزعيم الكوري الشمالي
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، اليوم الخميس، في فلاديفوستوك الروسية: إنه سيتم مناقشة سبل تسوية مشكلة شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح الزعيم الكوري، أنه وقبل بدء المفاوضات بشكل موسع في فلاديفوستوك: "فقد حضرت شخصياً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتبادل الآراء معه حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).


وأشار إلى أنه يعتزم تبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية التقليدية، وفقاً للمتطلبات الجديدة لهذا الوقت، لافتاً إلى أنه يأمل بمواصلة المحادثات البناءة والمفيدة مع الرئيس الروسي.

وكان الرئيسان قد بدآ محادثاتهما بشكل منفرد، على أن تستمر المحادثات بين الطرفين بشكل موسع وبمشاركة وفدي البلدين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن القادة سيناقشون خلال محادثاتهم تطوير العلاقات بين البلدين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ومشاكل التعاون الإقليمي.

أخبار ذات صلة

سريلانكا تُغلق جميع الكنائس حتى إشعار آخر

سريلانكا تُغلق جميع الكنائس حتى إشعار آخر

يديعوت: من دون ليبرمان لن ينجح نتنياهو بتشكيل حكومته

يديعوت: من دون ليبرمان لن ينجح نتنياهو بتشكيل حكومته

بوتين: زيارة كيم لروسيا تخدم التسوية الكورية

بوتين: زيارة كيم لروسيا تخدم التسوية الكورية

استطلاع رأي: الأمريكيون يحبون الإسرائيليين ولا يحبون حكومة نتنياهو

استطلاع رأي: الأمريكيون يحبون الإسرائيليين ولا يحبون حكومة نتنياهو

استخباراتي روسي يكشف أسرار أحد أهم عملاء روسيا في CIA

استخباراتي روسي يكشف أسرار أحد أهم عملاء روسيا في CIA

ظريف: ترامب لا يُريد حربا مع إيران ولكنه استدرج للنزاع

ظريف: ترامب لا يُريد حربا مع إيران ولكنه استدرج للنزاع

حماس تُعلق على قرار أمريكا بشأن العقوبات على إيران

حماس تُعلق على قرار أمريكا بشأن العقوبات على إيران

شاهد: حاملات طائرات أمريكية عملاقة تدخل البحر الأبيض

شاهد: حاملات طائرات أمريكية عملاقة تدخل البحر الأبيض

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

التعليم العالي تُعلن عن مقاعد دراسية بالاختصاص العالي في الطب بالأردن

التعليم العالي تُعلن عن مقاعد دراسية بالاختصاص العالي في الطب بالأردن

الجهاد الإسلامي: تصريح غرينبلات حول &#34;أبو جهاد&#34; يتساوق مع سياسات الإرهاب

الجهاد الإسلامي: تصريح غرينبلات حول "أبو جهاد" يتساوق مع سياسات الإرهاب

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية

أبو هولي: رسائل ستنقلها فعاليات النكبة (71) رفض صفقة القرن والتمسك بالعودة

أبو هولي: رسائل ستنقلها فعاليات النكبة (71) رفض صفقة القرن والتمسك بالعودة

شاهد: مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

شاهد: مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يُطلق النار صوب المزارعين شرقي غزة

الاحتلال يُطلق النار صوب المزارعين شرقي غزة

برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر أيار المقبل

برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر أيار المقبل

الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر الماضي

الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر الماضي

منوعات

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: &#34;وجودك إهانة&#34;

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: "وجودك إهانة"

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في &#34;باب الحارة&#34;

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في "باب الحارة"

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

ميغان ماركل تختار طريقة &#34;الماء&#34; لوضع مولودها

ميغان ماركل تختار طريقة "الماء" لوضع مولودها

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

عربي

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

من هو &#34;خالد الفراج&#34; الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

من هو "خالد الفراج" الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

أمر ملكي سعودي بالتوقف عن توظيف الوافدين

أمر ملكي سعودي بالتوقف عن توظيف الوافدين

السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر

السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر