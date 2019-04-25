زعيم كوريا الشمالية يُوضح هدف زيارته لروسيا

رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، اليوم الخميس، في فلاديفوستوك الروسية: إنه سيتم مناقشة سبل تسوية مشكلة شبه الجزيرة الكورية.



وأوضح الزعيم الكوري، أنه وقبل بدء المفاوضات بشكل موسع في فلاديفوستوك: "فقد حضرت شخصياً للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتبادل الآراء معه حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).وأشار إلى أنه يعتزم تبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية التقليدية، وفقاً للمتطلبات الجديدة لهذا الوقت، لافتاً إلى أنه يأمل بمواصلة المحادثات البناءة والمفيدة مع الرئيس الروسي.وكان الرئيسان قد بدآ محادثاتهما بشكل منفرد، على أن تستمر المحادثات بين الطرفين بشكل موسع وبمشاركة وفدي البلدين.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن القادة سيناقشون خلال محادثاتهم تطوير العلاقات بين البلدين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ومشاكل التعاون الإقليمي.