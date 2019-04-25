أبو هولي: رسائل ستنقلها فعاليات النكبة (71) رفض صفقة القرن والتمسك بالعودة









رام الله - دنيا الوطنأكد اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في المحافظات الجنوبية، على أهمية مشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية وكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني في الوطن والشتات بكافة فعاليات النكبة لهذا العام.وبينت اللجنة أن فعاليات النكبة في ذكراها الحادية والسبعين، ستحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي، بأن الشعب الفلسطيني لم ولن يقبل بالحلول والمبادرات التي تنتقص من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها (صفقة القرن) الأمريكية المنوي إعلانها من قبل الإدارة الأمريكية مطلع حزيران/ يونيو المقبل.وعقدت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة اجتماعاً لها مساء اليوم تحت شعار "من رماد النكبة إلى تجسيد العودة، فلنسقط المؤامرات" برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، بحضور محافظي قطاع غزة، وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، واتحاد عام المرأة الفلسطينية، ورؤساء اللجان الشعبية في المخيمات، وممثلين عن الوجهاء والمخاتير والشبيبة والأسرى والمستقلين لبحث تحضيرات إحياء الذكرى 71 للنكبة.وقال أبو هولي: إن ذكرى الحادية والسبعين للنكبة تأتي في ظل ظروف صعبة وتحديات خطيرة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته، معتبراً أن ما تطرحه الإدارة الأمريكية من حلول لملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال صفقة القرن بالمؤامرة الخطيرة لتصفية القضية الفلسطينية التي بدأت بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها وقطع مساعداتها عن (أونروا) لإنهاء دورها واسقاط صفة اللجوء عن اللاجئين كمدخل لتصفية قضيتهم واسقاط حقهم في العودة عن وصولا الى تحركها المحموم واستهدافها العلني لـ (أونروا) بغية الغاء تفويضها او تغييره في نهاية هذا العام.وأكد أبو هولي على أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وان استقرار المنطقة مرتهن بحلها حلا عادلا وشاملاً طبقاً لما ورد في القرار 194 لافتاً إلى أن صفقة القرن رفضت من قبل القيادة الفلسطينية والأشقاء العرب ومن غالبية دول العالم ومن كل احرار العالم، وهذا يؤكد على حجم التأييد العالمي للقضية لفلسطينية، ولحقوق شعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة منها حقه في العودة.وشدد على أن صفقة القرن كما قال الرئيس محمود عباس ولدت ميته، ولن تجد لها آذانا صاغية في العالم، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية مشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية وكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني في الوطن والشتات بكافة فعاليات النكبة لهذا العام لنقل رسالة موحدة برفضه لصفقة القرن، والتمسك بحق العودة وبـ (أونروا) والتأكيد على استمرارية عملها في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين طبقاً لما ورد في القرار 302، ورفض كل المؤامرات التي تستهدفها لأنهاء دورها أو إلغاء تفويضها الممنوح في الأمم المتحدة.وأوضح أن فعاليات النكبة ستكون موحدة في البرنامج والرسائل و(البوستر) والشعار والبيان في كافة اماكن تواجدهم، مؤكداً على ان شعار النكبة الموحد لهذا العام يحمل عنوان (من رماد النكبة إلى تجسيد العودة فلنسقط المؤامرات) الذي سيترجم الى عدة لغات، بالإضافة إلى المذكرات السياسية التي ستوجه الى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ووكالة الغوث الدولية في هذه المناسبة الأليمة للتأكيد على الحقوق والثوابت.وأكد أبو هولي على ضرورة أن تعبر جميع فعاليات النكبة عن وحدة الشعب الفلسطيني، وان تكون مدخلاً رئيسياً نحو إنهاء كافة أشكال الانقسام.وشدد على ان قضية اللاجئين لفلسطينيين هي قضية جامعة للكل الوطني، توحد ولا تفرق، ولا يختلف عليها اثنان مؤكدا على ان الجهود تبذل لتنفيذ الفعالية المركزية في قطاع غزة بالتزامن مع اهلنا في الضفة ولبنان وسوريا لنعطي رسالة موحدة بان الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد خلف الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين في مواجهة صفقة القرن، وكافة المؤامرا ت لتي تحاك ضد الحقوق الفلسطينية.وأكد المجتمعون على ان قضية اللاجئين هي قضية وطنية بامتياز وهي احد القضايا المحورية للقضية الفلسطينية التي تستهدفها صفقة القرن الامريكية لتصفيتها، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة صفقة القرن من خلال الحشد الجماهيري لفعاليات احياء ذكرى النكبة.وأكد المجتمعون على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الحاضنة لكافة شرائح الشعب الفلسطيني وهي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يجب المحافظة عليها وحمايتها من كل المؤامرات في ظل الاستهداف الاسرائيلي الأمريكي لها.وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على تشكيل اللجان الفرعية التخصصية المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا (لجنة الاعلام والصياغة، لجنة الفعاليات والتحشيد، لجنة المتابعة والتواصل) لمتابعة تنفيذ برامج الفعاليات المركزية والفرعية في كافة محافظات ومخيمات قطاع غزة.