شاهد: مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

من جهة أخرى، قال موقع (حدشوت هار هبايت) الإسرائيلي: إن 1.604 مستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى منذ بدء عيد (الفصح) اليهودي، فيما من المتوقع أن يتوجه المئات اليوم أيضاً حتى الساعة 14:30.

وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن حوالي 750.000 مستوطن أدّوا "صلوات وطقوساً" عند حائط البراق منذ بدء عيد الفصح اليهودي حتى صباح اليوم.



