شاهد: مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
من جهة أخرى، قال موقع (حدشوت هار هبايت) الإسرائيلي: إن 1.604 مستوطنين، اقتحموا باحات الأقصى منذ بدء عيد (الفصح) اليهودي، فيما من المتوقع أن يتوجه المئات اليوم أيضاً حتى الساعة 14:30.
وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن حوالي 750.000 مستوطن أدّوا "صلوات وطقوساً" عند حائط البراق منذ بدء عيد الفصح اليهودي حتى صباح اليوم.
وأضاف الموقع: أن بين المستوطنين المقتحمين حاخامات وشخصيات عامة وسياسيين والعديد من السياح والعائلات اليهودية.
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