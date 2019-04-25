الاحتلال يُطلق النار صوب المزارعين شرقي غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار صوب المزارعين في منطقة (صوفا) بين خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، صوب المزارعين وأراضيهم، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.