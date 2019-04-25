رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة جنين، اليوم الخميس، عن برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر أيار المقبل.وأوضح الصليب في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجنون (الرملة، ايالون، نيتزان، جبعون)، ستكون في 2 أيار/ مايو، في حين ستكون زيارة الأسرى في سجون (هداريم، وهشارون وريمون واوفك)، في 13 أيار/ مايو.وأشار المكتب الى أن زيارة الأسرى في سجن الدامون/ كرمل، وعتليت ستكون في 15 أيار، وجلبوع 1 (طوباس+ جنين)+ شطة في 7 أيار، وجلبوع 2 / جنين في 1 أيار ، وبئر السبع ( إيشل وأوهل جدار، وإيلا ديجل) في 7 ايار.ولفت المكتب إلى أن زيارة (نفحة) ستكون في 1، وسجن (رامون) في 19، و(عسقلان) في 7، و(مجدو) المجموعة الأولى في 6، والمجموعة الثانية في 14، و(النقب) المجموعة الأولى في 15، والمجموعة الثانية في 22، و(عوفر) في 6 أيار/ مايو.