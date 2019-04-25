الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر الماضي

سجلت أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعا خلال شهر آذار/ مارس الماضي، مقابل الانخفاض الذي طرأ على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري.





وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجل ارتفاعا نسبته 0.11% خلال الشهر المرصود مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 106.08 مقارنة بـ105.97 (سنة الأساس 2013=100).





وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، فقد سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 0.58%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.36%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.03% خلال آذار، مقارنة بالشهر الذي سبقه.





كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.09%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.99، مقارنة بـ105.89 خلال شهر شباط (سنة الأساس 2013=100).





وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 0.58%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.37%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.05% خلال آذار، مقارنة بالشهر السابق.





وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعا نسبته 0.30%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.40، مقارنة بـ105.09 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).





وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.29%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا مقداره 0.29%.





وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعا نسبته 0.19%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.98، مقارنة بـــ108.77 خلال شهر شباط (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).





وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 2.16%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.73%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعا نسبته 0.43%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.29% خلال آذار الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.





كما سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.04%، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.24، مقارنة بـــ113.20 خلال شهر شباط (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).





وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.52%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 108.69، مقارنة بــــ 108.12 خلال شباط (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).





وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.17%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.31، مقارنة بـــــ 115.51 خلال شباط (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).





فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة انخفاضا مقداره 0.18% خلال شهر آذار، مقارنة بشهر شباط، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.19، مقارنة بـــــ 109.38 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

رام الله - دنيا الوطن