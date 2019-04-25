عربي

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة مصرية، بالإعدام شنقاً على راهبين قبطيين أدينا بقتل أسقف في صيف 2018، بعد موافقة مفتي البلاد على الحكم، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وكان القضاء، أحال في شباط/ فبراير ملفي الراهبين وائل سعد تواضروس، المعروف باسم "أشعياء المقاري" قبل تجريده من درجته، والراهب "فلتاؤوس المقاري"، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل أحد الأساقفة.

وكان الأنبا أبيفانيوس (68 عاماً) يتولى دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون شمال غرب القاهرة، وعثر على جثته في تموز/ يوليو 2018 في أحد أروقة الدير مع إصابات في الرأس، بحسب الكنيسة.

وقال المسؤول لوكالة (فرانس برس): إن المحكمة، أكدت في حكمها أن "المتهمين ارتكبا كبيرة من أكبر الكبائر، وأعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية عنها".

وأضافت "كما أن المتهمين لم يمنعهما عن جرمهما كونهما راهبين، ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة، ولم يراعيا كبر سن المجني عليه، كما لم يراعيا مكانته الدينية"، فيما لا يزال للمتهين فرصة للطعن في الحكم.

واعترف أشعياء المقاري بارتكاب جريمة القتل بسبب "خلافات"، بحسب النائب العام، وسريعاً ما تم عزله إثر العثور على جثة الأسقف.

أخبار ذات صلة

من هو &#34;خالد الفراج&#34; الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

من هو "خالد الفراج" الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

أمر ملكي سعودي بالتوقف عن توظيف الوافدين

أمر ملكي سعودي بالتوقف عن توظيف الوافدين

اعتقال رئيس حزب سوداني بسبب شعار &#34;لا بن زايد لا دحلان&#34;

اعتقال رئيس حزب سوداني بسبب شعار "لا بن زايد لا دحلان"

السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر

السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر

السديس: إعدام 37 إرهابيًا من حكمة القيادة السعودية

السديس: إعدام 37 إرهابيًا من حكمة القيادة السعودية

شاهد: وزير لبناني.. إذا هاجمت إسرائيل مطارنا سنهاجم مطارهم

شاهد: وزير لبناني.. إذا هاجمت إسرائيل مطارنا سنهاجم مطارهم

إقالة مسؤول بالتلفزيون المصري بتهمة &#34;نشر معلومات سرية&#34;

إقالة مسؤول بالتلفزيون المصري بتهمة "نشر معلومات سرية"

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف حزب الله

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف حزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: تصريح غرينبلات حول &#34;أبو جهاد&#34; يتساوق مع سياسات الإرهاب

الجهاد الإسلامي: تصريح غرينبلات حول "أبو جهاد" يتساوق مع سياسات الإرهاب

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُغلق معبر كرم أبو سالم بسبب الأعياد اليهودية

أبو هولي: رسائل ستنقلها فعاليات النكبة (71) رفض صفقة القرن والتمسك بالعودة

أبو هولي: رسائل ستنقلها فعاليات النكبة (71) رفض صفقة القرن والتمسك بالعودة

شاهد: مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

شاهد: مجموعة كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى

الاحتلال يُطلق النار صوب المزارعين شرقي غزة

الاحتلال يُطلق النار صوب المزارعين شرقي غزة

برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر أيار المقبل

برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر أيار المقبل

الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر الماضي

الإحصاء: ارتفاع أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه في الضفة الشهر الماضي

الوزير أبو سيف يُشدد على أهمية تعزيز الصمود الثقافي في الخليل

الوزير أبو سيف يُشدد على أهمية تعزيز الصمود الثقافي في الخليل

منوعات

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: &#34;وجودك إهانة&#34;

إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بعد نشر صورتها بالهوت شورت: "وجودك إهانة"

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

شاهد رد فعل فادي ووفاء كيلاني على مشاهد تيم الجريئة مع سيرين

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

من هي الحسناء ذات الرداء الأحمر التي ظهرت مع محمد صلاح في عشاء التايم؟

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

أمل حجازي والإعلامية نضال الأحمدية تتسولان في شوارع بيروت

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في &#34;باب الحارة&#34;

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في "باب الحارة"

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

ميغان ماركل تختار طريقة &#34;الماء&#34; لوضع مولودها

ميغان ماركل تختار طريقة "الماء" لوضع مولودها

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

عربي

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

الإعدام لراهبين قتلا أسقفاً بمصر

من هو &#34;خالد الفراج&#34; الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

من هو "خالد الفراج" الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

أمر ملكي سعودي بالتوقف عن توظيف الوافدين

أمر ملكي سعودي بالتوقف عن توظيف الوافدين

السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر

السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر