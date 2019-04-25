قوات الاحتلال تُطلق النار صوب المزارعين جنوب قطاع غزة





يشار إلى أن آليات ودبابات الاحتلال، تتوغل بشكل شبه يومي داخل أراضي المواطنين، بينما تطلق نيران رشاشاتها بين الفينة والأخرى صوب الأراضي الزراعية والمزارعين، على طول الشريط الحدودي شرقي القطاع.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار صوب المزارعين، في منطقة صوفا بين خانيونس ورفح جنوب القطاع.