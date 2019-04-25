قوات الاحتلال تُطلق النار صوب المزارعين جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار صوب المزارعين، في منطقة صوفا بين خانيونس ورفح جنوب القطاع.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار صوب المزارعين، في منطقة صوفا بين خانيونس ورفح جنوب القطاع.
يشار إلى أن آليات ودبابات الاحتلال، تتوغل بشكل شبه يومي داخل أراضي المواطنين، بينما تطلق نيران رشاشاتها بين الفينة والأخرى صوب الأراضي الزراعية والمزارعين، على طول الشريط الحدودي شرقي القطاع.
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