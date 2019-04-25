شرطة المرور بغزة تُصدر نشرتها لحوادث السير خلال 24 ساعة الماضية





وأكدت، أنه تم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابة واحدة فقط إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



ونوهت إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، "ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان كافية".



وأشارت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين مُنسابة بشكل اعتيادي.



وذكرت بأن "عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر" .



وقالت شرطة المرور: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

رام الله - دنيا الوطنقالت شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، تشهد حركة مرورية نشطة.