من هو "خالد الفراج" الذي أعدمته السعودية.. شاهد ماذا قال قبل ست سنوات

السعودية، الثلاثاء الماضي، بعد أن عرفه ملايين السعوديين قبل نحو ست سنوات، عندما ظهر في برنامج سعودي.ففي العام 2013، استضاف الإعلامي السعودي، داوود الشريان، في برنامجه الحواري (الثامنة)، خالد حمود جوير الفراج، ضمن سلسلة لقاءات مع موقوفين في قضايا (إرهابية)، داخل سجنهم، وفق (إرم نيوز).وكان الفراج يومها أمضى نحو عشر سنوات في السجن، منذ ألقي القبض عليه في العام 2003 في حادثة شهيرة خلفت قتلى وإصابات بين رجال الأمن، ليروي لمتابعي البرنامج تجربته في السجن، وتفاصيل الحادثة التي قادته إلى السجن، والحكم عليه بالإعدام في نهايتها.وكان عدد من رجال الأمن ألقوا القبض على الفراج بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة آنذاك، في حي السعادة بالسلي بمنطقة الرياض، واقتادوه إلى منزله بغرض التفتيش، لكنهم فوجئوا بهجوم عدد من عناصر القاعدة على المنزل.وانتهت تلك الحادثة بمقتل ستة من رجال الأمن، ووالد الفراج، وأحد المهاجمين الذين كانوا يريدون تخليص الفراج فيما يبدو، لكنهم لم ينجحوا.