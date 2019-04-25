حماس تُعلّق على تصريحات مبعوث ترامب حول الشهيد "أبو جهاد"

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة (حماس) اليوم الخميس على تصريح لمبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وصف من خلالها الشهيد خليل الوزير "أبو جهاد" بـ "الإرهابي".وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم: إن "مهاجمة غرينبلات لرموز الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها وصفه للشهيد خليل الوزير بالإرهابي، هو استمرار لتبني المبعوث الأمريكي للرواية الإسرائيلية".وأضاف: "شهداء شعبنا قاتلوا من أجل الحرية وانتزاع حريتهم، ولاسترداد أرضهم المسلوبة، وهذا حق كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية، بينما مثّل الاحتلال الإسرائيلي أكثر حالات إرهاب الدولة وضوحاً في التاريخ".وكان غرينبلات، وصف صورة للقيادي في حركة فتح، الشهيد أبو جهاد، معلقة في إحدى مدارس الضفة الغربية، بأنها "تمجيد للعنف والإرهاب".وقال في تغريدة عبر (تويتر): "تمجيد حقير للعنف والإرهاب، معروض في مدرسة فلسطينية مع لوحة لأبي جهاد (خليل الوزير)"، وفق تعبيره.