اعتقال رئيس حزب سوداني بسبب شعار "لا بن زايد لا دحلان"

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام عربية: إن السلطات الأمنية السودانية، اعتقلت أمس الأربعاء، رئيس دولة حزب القانون، محمد الجزولي، واقتادته إلى جهة غير معروفة.ووفق (جريدة الشرق)، فقد كان الجزولي، حذر في وقت سابق من الاختطاف الإقليمي، واصفاً دور بعض الدول بالتخريبي في كل البلدان التي شهدت ثورات، على حد تعبيره.وفي كلمة له هتف الجزولي: "لا بن زايد لا دحلان.. شعب واحد في السودان".يذكر أن الجزولي كان معتقلًا إبان حكومة الرئيس السابق عمر البشير، وخرج في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري بضغط من الحراك الشعبي في الشارع.