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السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر

السيسي يفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الواحدة صباح اليوم الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي نص على أن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان السيسي قد وجّه رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتتيح له الترشح مرة أخرى لمدة ست سنوات.

وحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فإن أكثر من 88% من المصوتين، وافقوا على التعديلات.

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