وزير الزراعة: أعددنا خطة شاملة لثلاثة أشهر لتطبيقها في الضفة وغزة





وأضاف: هذه الخطة شاملة، وتتضمن كل ما يتعلق بالإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي، وذلك ضمن الإمكانيات الممكنة والمتاحة، مؤكداً أن الخطة واقعية، وسيتم تطبيقها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي بدأت عملياً في 15 من الشهر

الحالي، وستنتهي في 15 من تموز/ يوليو المقبل.



وأشار العطاري في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، إلى أن بنود الخطة ترجمت بالأرقام، وهناك مبالغ رصدت للبنية التحتية لشق طرق زراعية جديدة، وتنفيذ عمليات إرشادية للمزارعين، وجزءٌ منها خاص بالأعلاف والبذور، وكل مكونات الزراعة، وفي المقدمة منها المياه.



وأكد العطاري، أن وزارة الزراعة وضعت أيضاً خطة استرشادية لأسعار المنتجات الزراعية خلال شهر رمضان، حيث ستكون مستقرة وواقعية وفي متناول اليد، وهناك لجنة شكلت من وزارتي الزراعة والاقتصاد، وحماية المستهلك، وكل جهات الاختصاص من أجل تحقيق هذا الهدف، نافياً في الوقت ذاته أن تكون وزارة الزراعة قد حددت سعر كيلو الدجاج بـ 17 شيكل، مضيفاً أن وزارة الزراعة، اتخذت إجراءً وقائياً، حيث زادت كمية الطلب على الدجاج إلى مليون و250 ألف دجاجة خلال شهر رمضان.



وشدد العطاري على أن الوزارة ستدعم المزارعين بكافة الاتجاهات، المادية والمعنوية والقانونية، مضيفاً أن لدى الوزارة نية للحوار مع وزارة المالية؛ لصرف ما يمكن صرفه للمزارعين المتضررين، نتيجة تعرض مزارعهم للكوارث الطبيعية.



وجدد العطاري تأكيده على أن الزراعة هدف كبير، يجب أن لا نختلف عليه من حيث الاهتمام به، ومن حيث إعطائه كل مقومات النجاح لأن الزراعة تشكل عصب الاقتصاد الفلسطيني، ولأن المزارع الفلسطيني، هو الفدائي الذي يشكل خط الدفاع الأول.

لثلاثة أشهر مقبلة، جوهرها تعزيز صمود الفلاح الفلسطيني وثباته في أرضه.