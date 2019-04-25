شاهد: وزير لبناني.. إذا هاجمت إسرائيل مطارنا سنهاجم مطارهم

هدّد وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب إسرائيل، بضرب منشآتها ومطاراتها، في حال شنت حرباً على لبنان.



ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن بو صعب خلال مؤتمر صحفي: إن موازين القوى اختلفت اليوم، هناك قوة ردعية بوجه الإسرائيليين "بيضربوا مطارنا بنضرب مطارهم، بيضربوا منشآتنا النفطية بتنضرب منشآتهم النفطية".



وأضاف: " نُشر مقال في جريدة ووضع سيناريو أشبه بالخيال.. أعتقد سمعنا كلاماً ونفياً من السيد حسن نصرالله بهذا الموضوع.. أنا لا اعتقد أن الإسرائيلي اليوم هو أيضاً حاضر لحرب".



وأوضح الوزير بو صعب أن "هناك محاولة لتظهير أن المشكلة الاقتصادية هي من مسؤولية الجيش اللبناني"، مشيراً إلى أن "السياسات الاقتصادية السابقة هي التي أوصلتنا إلى هنا وليست موازنة وزارة الدفاع"، كما نقل موقع (مراسلون).







ويأتي ذلك بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومصرفية على حزب الله وقياداته، الأمر الذي صعّد من مخاوف تعرض الاقتصاد اللبناني للانهيار.



وكان الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، قالا خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى لبنان، إن حزب الله هو حزب لبناني وغير إرهابي.. له قاعدة شعبية، وأفادا بأن العقوبات الأميركية تلحق الضرر باقتصاد لبنان وشعبه. ويأتي ذلك بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومصرفية على حزب الله وقياداته، الأمر الذي صعّد من مخاوف تعرض الاقتصاد اللبناني للانهيار.وكان الرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، قالا خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى لبنان، إن حزب الله هو حزب لبناني وغير إرهابي.. له قاعدة شعبية، وأفادا بأن العقوبات الأميركية تلحق الضرر باقتصاد لبنان وشعبه.

رام الله - دنيا الوط