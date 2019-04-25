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"ادّعاء كاذب".. غرينبلات يَرُد على عريقات حول وعودٍ للرئيس الأمريكي

"ادّعاء كاذب".. غرينبلات يَرُد على عريقات حول وعودٍ للرئيس الأمريكي
الرئيس محمود عباس ومبعوث ترامب في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
ردّ مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على تغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات حول تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال عريقات في تغريدة عبر (تويتر): "كان هناك غداء فى البيت الأبيض، قال الرئيس ترامب سأعطي فرصة لصناعة السلام لمدة عام وبعد ذلك، سأتخذ إجراءات ضد الطرف الذى يعرقل. نحن ندفع أموالاً طائلة، ولن نستمر إذا كان ذلك لا يخدم مصالحنا".



ويتابع عريقات: "وأضاف الرئيس ترامب (لقد وعدت بنقل السفارة إلى القدس، وهناك من يذكرني بذلك، وأعتقد أن موعد ذلك فى نهاية هذا الشهر. لن أقوم بذلك لإعطاء فرصة للسلام، لمدة 12 شهراً فقط، وبعد ذلك سأتخذ إجراءات قاسية ضد الطرف الذى يعرقل)".

وردّ غرينبلات على عريقات في تغريدة عبر (تويتر): "فجأة، يقوم صائب بتقديم ادعاء كاذب عن غداء حضرته قبل 16 شهرًا".

وتابع: "لم يتم تقديم مثل هذا الوعد. في الواقع، الرئيس وعد مراراً وتكراراً عكس ذلك، بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة. رئيسنا يحافظ على وعوده".

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