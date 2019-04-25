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شؤون فلسطينية

البردويل: لن نُواجه وزراء حكومة اشتية بغزة لكن لا نحترم وجودهم

البردويل: لن نُواجه وزراء حكومة اشتية بغزة لكن لا نحترم وجودهم
صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صلاح البردويل، أن حركته لن تواجه أو تُحرّض على وزراء الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية، حال ما أرادوا المجيء إلى قطاع غزة، لخدمة المواطنين، مبينًا في الوقت ذاته، أن حماس لن تتعامل معهم معاملة الوزراء، ولن تحترم وجودهم كمؤسسة شرعية فلسطينية.

وقال البردويل لـ "دنيا الوطن": إن وزراء الحكومة الجديدة، شخصيات وطنية، وكل الاحترام لهم، ولا يوجد قضية شخصية ما بين حركة حماس، ومحمد اشتية، أو أي من وزرائه، مستدركًا: "لكن المشكلة في آلية تشكيل هذه الحكومة، وشرعيتها، لأنها لم تُشكل بطريقة التوافق الوطني، وبالتالي هي فاقدة للشرعية الوطنية، بما أنها شُكلت من فصيل واحد".

واعتبر البردويل، أن الحكومة شُكلت بدون الرجوع إلى القانون الأساسي الفلسطيني، الذي بموجبه يجب على أي حكومة أن تأخذ موافقة المجلس التشريعي، حتى تشرع في ممارسة أعمالها.

وعن التراشق الإعلامي الحاصل ما بين حماس، وعزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، قال البردويل: إن اتهامات عزام، أضحت غير قابلة للنقاش مع مرور الزمان، لأن مجرد مناقشتها تمثل إهانة للمُستمع، مُتهمًا الأحمد بالكذب، والتدليس، والادعاء في بعض المواضع، لكن في الوقت ذاته، رفض القيادي في حماس، اتهام الأحمد بأنه المُعطل الرئيسي للمصالحة، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات تجنّياً عليه.

وفي ختام تصريحاته، أكد البردويل، أن حماس لا علم لها بما تم بحثه ما بين وفد حركة فتح، وجهاز المخابرات المصرية العامة، خلال زيارة الوفد الفتحاوي الأخيرة للقاهرة، نافيًا وصول أي دعوات لحركته من أجل زيارة القاهرة، كما أوضح أنه إذا ما تم توجيه دعوات إليهم، لربما لن تكون مرتبطة بالمصالحة الفلسطينية.

شاهد تصريحات صلاح البردويل لـ"دنيا الوطن"..

 

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