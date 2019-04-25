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شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: حماس "مُتورطة" مع إسرائيل والتهدئة بغزة "وهمية"

قيادي بفتح: حماس "مُتورطة" مع إسرائيل والتهدئة بغزة "وهمية"
القيادي في حركة فتح يحيى رباح
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
قال القيادي في حركة فتح، عضو المجلس الاستشاري للحركة، يحيى رباح، إن حماس متورطة في التعامل مع إسرائيل، والركض وراء تهدئة وهمية، لافتاً إلى أن الحركة لم تعد قابلة للإنقاذ.

وأوضح رباح، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المعركة الفلسطينية اليوم، على أشدها وكبيرة جداً، ومنظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشعبي والوحيد للشعب الفلسطيني، تستنفر أدواتها لاجتماع المجلس المركزي.

وأضاف رباح، أن القيادة الفلسطينية في أعلى حالة من الجاهزية لإسقاط (صفقة القرن) الأمريكية، وإسقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجميع العملاء الفلسطينيين، والعرب، الذين تعاونوا معه. 

وتابع رباح: "صفقة القرن لن تمر، وستقط بواسطة منظمة التحرير"، موجهاً سؤالاً لحماس: "كيف نشكل لجنة لمواجهة الصفقة، ولدينا منظمة التحرير الفلسطينية؟". 

وأكمل: "حماس تعرف أنه ليس لديها دور وتخون الشعب الفلسطيني، وتُنفذ أجندات ليس لها علاقة بالفلسطينيين، والمصالحة بالنسبة لفتح والقيادة الفلسطينية قضية أولى، وهذا ما تؤكده الشرعية الفلسطينية كل يوم، ونبذل جهوداً مع الأطراف العربية ومصر لإيجاد مكان للمصالحة".

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