الأجواء غائمة جزئياً وربيعية لطيفة وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-15 26-16 26-16 بيت لحم 25-15 26-16 26-16 رام الله والبيرة 24-14 25-15 25-15 طولكرم 29-16 30-18 30-17 نابلس 26-16 27-17 27-17 قلقيلية 29-16 30-18 30-17 جنين 29-16 30-17 30-17 سلفيت 25-15 26-16 26-16 طوباس 29-16 30-17 30-17 روابي 26-16 27-17 27-17 الخليل 24-14 25-15 25-15 غزه 26-18 27-19 27-18 أريحا 34-18 35-19 35-19 خانيونس 26-18 27-19 27-18 الأغوار الشمالية 32-16 33-17 33-17 رفح 27-17 27-18 28-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: