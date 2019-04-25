الجاغوب: حماس غير مدعوة لاجتماع المركزي والحركة تسعى للانفصال

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، إن حركة حماس غير مدعوة لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، لافتاً إلى أن الدعوات، كانت تصل للحركة باسم أعضائها بالمجلس التشريعي المُنحل.





وأوضح الجاغوب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه وبعد حل المجلس التشريعي، لم يعودوا أعضاء فيه، وبالتالي لن تُرسل لهم دعوات لحضور جلسة المركزي.





وحول تشكيل الهيئة الوطنية لمواجهة (صفقة القرن)، قال الجاغوب: "كيف تشكل حماس هيئة وطنية لمواجهة صفقة القرن وهي جزء منها؟، وكل الشواهد على الأرض تؤكد أن حماس جزء من الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل أكدت مراراً أن الانقسام يخدمها، وحماس تسير باتجاه هذه الصفقة".





وأضاف: "مواجهة صفقة القرن يكون باستعادة الوحدة الوطنية، وإتمام الوحدة بين الضفة وغزة والقدس، والهيئة التي تفكر حماس بتشكيلها لا قيمة لها".







وتابع: "القيادة الفلسطينية والحكومة، تفصلان بين حركة حماس والشعب الفلسطيني، وتنظر لقطاع غزة على أنه جزء من الوطن الفلسطيني".



