فيديو: ماذا قال العالول من أمام منزل الشهيد عمر ابو ليلى؟













رام الله - دنيا الوطنتفقد محمود العالول نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء أمس الأربعاء، منزل الشهيد عمر أبو ليلى في قرية الزاوية بمدينة سلفيت، عقب هدمه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.وقال العالول: "ما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم، ربما المسألة التي لها علاقة بهدم البيت هي أقل الخسائر، ولكنهم قتلوا الشهيد عمر وهذه مسألة كانت قاسية".وأضاف: "لا يمكن أن نترك عائلة الشهيد دون منزل، من أجل ذلك سنتعاون جميعا؛ لإعادة بناء هذا البيت وبأقرب فرصة ممكنة".وتابع العالول بقوله: "الشعب الفلسطيني حي، كما الشعوب الأخرى، يكون الدمار هنا يدمره الاحتلال، ويكون البناء إلى جانبه".