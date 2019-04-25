وزيرة الصحة توقع اتفاقية لتوسعة مستشفى رفيديا بنابلس

















رام الله - دنيا الوطنوقعت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اتفاقية لتوسعة مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس عبر بناء طابق إضافي فوق مبنى الطوارئ الجديد، فيما بحثت الواقع الصحي مع محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان والمدراء العامين في الوزارة، والتقت بممثلين عن رابطة أمهات أطفال التوحد.وخلال لقائها مع محافظ نابلس أكدت د. كيلة سعي الوزارة الحثيث لتطوير جميع المراكز الصحية، مشددة على أن مصطلح الوساطة والمحسوبية غير موجود في قاموس وخطط الوزارة، فالمواطن الحكومي سيتلقى خدماته الصحية والطبية بشفافية وعدالة.وأضافت أنه جرى إرسال وفدين إلى الأردن ومصر للتعاقد مع المستشفيات هناك كبديل عن المشافي الإسرائيلية، ونحن بصدد ترتيب ملف التحويلات لتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين، وبموازاة البحث عن بدائل للمشافي الإسرائيلية نحن نسعى لتوطين الخدمات الصحية والطبية عبر استقطاب الكفاءات من الخارج والداخل.وشددت على أنها لن تسمح بوجود وساطات في التحويلات، فهي حق للمواطن الذي لا يتوفر له علاج بمشافينا، قائلة إننا نحتاج لعمل وجهد كبيرين لتطوير مراكزنا والنهوض بها وتعزيز ثقة المواطن بالقطاع الصحي الحكومي، وإن كل ما أنجز في مؤسساتنا هو بدم الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى.ووقعت الوزيرة اتفاقية بناء طابق عظم فوق مبنى طوارئ رفيديا الجديد، بتبرع من السيد عوض عفوري، وذلك بمساحة 900 متر مربع.وفي هذا السياق، قالت الوزيرة كيلة إن وزارة الصحة تسعى لتقديم خدمة طبية مميزة وفقا لمعايرر طبية متقدمة وبكفاءة وجودة صحية تليق بالمواطن الفلسطيني، من خلال توفير كافة الخدمات، وتسهيل وصول المواطن لها على مدار الساعة.وقدمت شكرها للمتبرع على هذا الدعم، مشيرة إلى أهمية تظافر جميع الجهود لبناء مؤسساتنا والتي هي ملك لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.واطلعت الوزيرة كيلة على عمل الوحدات والإدارات العامة في مبنى الوزارة بنابلس، مشيدة بالجهود التي يبذلها طاقم الوزارة في خدمة المواطنين، ومؤكدة على أهمية أن تقدم الخدمة لأبناء شعبنا بأفضل طريقة.وأجرت الوزيرة كيلة جولة في مستشفى رفيديا الحكومي، حيث عادت أحد الجرحى الذين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء، مؤكدة أن الوزارة لن تبخل بتقديم كل ما يلزم لخدمة ورعاية أبنائنا المصابين. والتقت بعض المرضى ومرافقيهم حيث استمعت منهم عن بعض الملاحظات حول الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى وراضهم عنها.وفي سياق آخر، التقت الوزيرة كيلة ممثلين عن رابطة أمهات أطفال التوحد من لاضفة الغربية وقطاع غزة، وبحثت معهم تعزيز التعاون ودعمهم، وتقديم الخدمات الصحية للأطفال المصابين بالتوحد بطريقة تساهم في التخفيف عنهم ومراعات خصوصية حالتهم.