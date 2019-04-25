وزير الحكم المحلي يدعو المانيا لتقديم الدعم المالي الطارئ للفلسطينيين

دعا وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح جمهورية المانيا الاتحادية لتقديم دعم مالي طارىء للفلسطينيين في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي بقرصنة أموال المقاصة، ومحاولة بعض الدول تسييس المساعدات التنموية والانسانية وتوظيفها كوسيلة للابتزاز السياسي.



جاء ذلك خلال لقاءه في مكتبه أمس الأربعاء، مع رئيس قسم الشرق الأوسط في الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ((BMZ كلوس كريمر، ونائبه تورجيو ماتييسن، ومدير التعاون الألماني بيرند دونزلف، وطاقم من الوزارة.



وأكد الصالح أهمية الدعم المقدم من ألمانيا لقطاع الحكم المحلي من خلال برنامج دعم البلديات المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ودعم الوزارة من خلال بنك التنمية الألماني (KFW) ووكالة التعاون الدولي (GIZ)، وما لهذا الدعم من أثر بالغ ودور حيوي في تمكين الوزارة من تنفيذ سياستها ودعم تدخلاتها لتمكين الهيئات المحلية من القيام بأدوارها على أكمل وجه.



وشدد الصالح على أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الكل فلسطيني وتسعى لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، مشيرا إلى استمرار الوزارة في دعم كافة الهيئات المحلية بما فيها بلديات قطاع غزة من خلال مجموعة من المشاريع التي تنفذها وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وتطرق الصالح إلى مجموعة من المشاريع الممولة من الحكومة الألمانية حيث استعرض طبيعة تلك المشاريع وأبرز التحديات التي تحول دون انجازها وخاصة ممارسات الاحتلال واجراءته العنصرية.



بدوره، رحب كريمر بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ 18، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحديد أهم المشاريع التنموية التي من شأنها التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.



رام الله - دنيا الوطن