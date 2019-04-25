اقتصاد غزة يتلف مواد غذائية ومنظفات





جاء ذلك، في إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.



وتم اتلاف الكميات وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.





رام الله - دنيا الوطننظمت طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب غزة جولات ميدانية على الأسواق لمراقبة السلع الغذائية والمنتجات التي تباع في السوق والمحلات التجارية، وتم خلال الجولة ضبط واتلاف لكميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة الي تحرير محضر ضبط واتلاف لـ 89 عبوة من مواد التنظيف منتهية الصلاحية.