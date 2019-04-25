شؤون فلسطينية

مجدلاني يحذر من تدهور الاوضاع نتيجة الحصار الاقتصادي والسياسي من الاحتلال

مجدلاني يحذر من تدهور الاوضاع نتيجة الحصار الاقتصادي والسياسي من الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تبحث في كافة الخيارات أمام حالة التغول الأمريكي الاسرائيلي، المتمثلة في سياسة الامر الواقع عبر الاستيطان، والدفع باتجاه تدهور الاوضاع الاقتصادية من خلال ممارسة سياسة الحصار الاقتصادي والمالي على السلطة والشعب الفلسطيني .

وقال مجدلاني خلال لقائه مساء أمس الأربعاء، بمكتبه بمدينة رام الله، مع القنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين فيليب هول: "إن التحضير لعقد جلسة للمجلس المركزي، تأتي لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خصوصا وأن ادارة ترامب بدأت بالحديث عن ما تسميه صفقة القرن، التي هي بالفعل طبقتها عبر العديد من القرارات على أرض الواقع".

وحذر مجدلاني من خطورة تدهور الأوضاع ليس بالاراضي الفلسطينية بل بمنطقة الشرق الأوسط، في حال نفذت حكومة الاحتلال قرارا بضم الكتل الاستيطانية واجزاء من الضفة الغربية والاغوار للسيادة الاسرائيلبة وهو سيناريو متوقع وباتفاق مع ادارة ترامب، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اجراءات عملية وملموسة قبل فوات الاوان.

وعلى صعيد أخر أشار مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية ورغم الوضع الاقتصادي الصعب والمؤشرات حول تراجع النمو الاقتصادي، إلا أن تعزيز صمود المواطن، وتعزيز العلاقة مع المجتمع من أهم أولوياتها، لنتمكن معا من تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية .

وأوضح أن الأولوية ببرنامج عمل الحكومة سيكون لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لأبناء شعبنا، وخصوصا قطاع غزة، سنبقى حريصين على تقديم الخدمات قدر المستطاع .

وطالب مجدلاني الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بالتدخل وإلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، ووقف عدوانها على ابناء شعبنا، وممارسة الضغط الدولي عليها.

ومن جانبه أشار هول لخطورة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وأن بلاده مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة مناضل حنني، وعضو لجنة العلاقات الدولية والسياسية بشار العزة .

أخبار ذات صلة

فيديو: ماذا قال العالول من أمام منزل الشهيد عمر ابو ليلى؟

فيديو: ماذا قال العالول من أمام منزل الشهيد عمر ابو ليلى؟

وزيرة الصحة توقع اتفاقية لتوسعة مستشفى رفيديا بنابلس

وزيرة الصحة توقع اتفاقية لتوسعة مستشفى رفيديا بنابلس

وزير الحكم المحلي يدعو المانيا لتقديم الدعم المالي الطارئ للفلسطينيين

وزير الحكم المحلي يدعو المانيا لتقديم الدعم المالي الطارئ للفلسطينيين

اقتصاد غزة يتلف مواد غذائية ومنظفات

اقتصاد غزة يتلف مواد غذائية ومنظفات

العسيلي يبحث متطلبات التخفيف عن المواطن خلال شهر رمضان

العسيلي يبحث متطلبات التخفيف عن المواطن خلال شهر رمضان

الميزان يطالب باستكمال علاج المرضى المحولين للمستشفيات الاسرائيلية قبل قرار الوزارة

الميزان يطالب باستكمال علاج المرضى المحولين للمستشفيات الاسرائيلية قبل قرار الوزارة

بقيمة 250 ألف دولار.. الأوقاف تطلق مشروع تمويل لخمسين مشروعا للجان الزكاة

بقيمة 250 ألف دولار.. الأوقاف تطلق مشروع تمويل لخمسين مشروعا للجان الزكاة

المالية الفلسطينية تكشف عدد الموظفين المُحالين للتقاعد المبكر منذ 2017

المالية الفلسطينية تكشف عدد الموظفين المُحالين للتقاعد المبكر منذ 2017

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة توقع اتفاقية لتوسعة مستشفى رفيديا بنابلس

وزيرة الصحة توقع اتفاقية لتوسعة مستشفى رفيديا بنابلس

وزير الحكم المحلي يدعو المانيا لتقديم الدعم المالي الطارئ للفلسطينيين

وزير الحكم المحلي يدعو المانيا لتقديم الدعم المالي الطارئ للفلسطينيين

اقتصاد غزة يتلف مواد غذائية ومنظفات

اقتصاد غزة يتلف مواد غذائية ومنظفات

العسيلي يبحث متطلبات التخفيف عن المواطن خلال شهر رمضان

العسيلي يبحث متطلبات التخفيف عن المواطن خلال شهر رمضان

مجدلاني يحذر من تدهور الاوضاع نتيجة الحصار الاقتصادي والسياسي من الاحتلال

مجدلاني يحذر من تدهور الاوضاع نتيجة الحصار الاقتصادي والسياسي من الاحتلال

الميزان يطالب باستكمال علاج المرضى المحولين للمستشفيات الاسرائيلية قبل قرار الوزارة

الميزان يطالب باستكمال علاج المرضى المحولين للمستشفيات الاسرائيلية قبل قرار الوزارة

بقيمة 250 ألف دولار.. الأوقاف تطلق مشروع تمويل لخمسين مشروعا للجان الزكاة

بقيمة 250 ألف دولار.. الأوقاف تطلق مشروع تمويل لخمسين مشروعا للجان الزكاة

سدر: ما يهمنا الوصول لأعلى درجات التميز بتقديم خدمات الانترنت للمواطنين والمؤسسات

سدر: ما يهمنا الوصول لأعلى درجات التميز بتقديم خدمات الانترنت للمواطنين والمؤسسات

منوعات

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في &#34;باب الحارة&#34;

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في "باب الحارة"

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

ميغان ماركل تختار طريقة &#34;الماء&#34; لوضع مولودها

ميغان ماركل تختار طريقة "الماء" لوضع مولودها

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

سبب غريب وراء مرض الإعلامية صابرين بورشيد.. ما علاقة صبغات الشعر

سبب غريب وراء مرض الإعلامية صابرين بورشيد.. ما علاقة صبغات الشعر

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب &#34;كرهني&#34; تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب "كرهني" تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

&#34;زمن الهبد الجميل&#34;.. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع &#34;العندليب&#34;

"زمن الهبد الجميل".. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع "العندليب"

عربي

إقالة مسؤول بالتلفزيون المصري بتهمة &#34;نشر معلومات سرية&#34;

إقالة مسؤول بالتلفزيون المصري بتهمة "نشر معلومات سرية"

المجلس العسكري السوداني يدعو المعارضة للاجتماع والقُضاة ينضمون للاعتصام

المجلس العسكري السوداني يدعو المعارضة للاجتماع والقُضاة ينضمون للاعتصام

قتلى وجرحى بانفجار مفخخة في جسر الشغور بسوريا

قتلى وجرحى بانفجار مفخخة في جسر الشغور بسوريا

السعودية تتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار لـ (أونروا) في لبنان

السعودية تتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار لـ (أونروا) في لبنان