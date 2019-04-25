مجدلاني يحذر من تدهور الاوضاع نتيجة الحصار الاقتصادي والسياسي من الاحتلال



وقال مجدلاني خلال لقائه مساء أمس الأربعاء، بمكتبه بمدينة رام الله، مع القنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين فيليب هول: "إن التحضير لعقد جلسة للمجلس المركزي، تأتي لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خصوصا وأن ادارة ترامب بدأت بالحديث عن ما تسميه صفقة القرن، التي هي بالفعل طبقتها عبر العديد من القرارات على أرض الواقع".



وحذر مجدلاني من خطورة تدهور الأوضاع ليس بالاراضي الفلسطينية بل بمنطقة الشرق الأوسط، في حال نفذت حكومة الاحتلال قرارا بضم الكتل الاستيطانية واجزاء من الضفة الغربية والاغوار للسيادة الاسرائيلبة وهو سيناريو متوقع وباتفاق مع ادارة ترامب، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اجراءات عملية وملموسة قبل فوات الاوان.



وعلى صعيد أخر أشار مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية ورغم الوضع الاقتصادي الصعب والمؤشرات حول تراجع النمو الاقتصادي، إلا أن تعزيز صمود المواطن، وتعزيز العلاقة مع المجتمع من أهم أولوياتها، لنتمكن معا من تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية .



وأوضح أن الأولوية ببرنامج عمل الحكومة سيكون لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لأبناء شعبنا، وخصوصا قطاع غزة، سنبقى حريصين على تقديم الخدمات قدر المستطاع .





وطالب مجدلاني الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بالتدخل وإلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، ووقف عدوانها على ابناء شعبنا، وممارسة الضغط الدولي عليها.



ومن جانبه أشار هول لخطورة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وأن بلاده مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.



وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة مناضل حنني، وعضو لجنة العلاقات الدولية والسياسية بشار العزة .



رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تبحث في كافة الخيارات أمام حالة التغول الأمريكي الاسرائيلي، المتمثلة في سياسة الامر الواقع عبر الاستيطان، والدفع باتجاه تدهور الاوضاع الاقتصادية من خلال ممارسة سياسة الحصار الاقتصادي والمالي على السلطة والشعب الفلسطيني .