الميزان يطالب باستكمال علاج المرضى المحولين للمستشفيات الاسرائيلية قبل قرار الوزارة



وأوضح الميزان في رسالته أن قرار وزارة الصحة القاضي بوقف التحويلات العلاجية إلى المستشفيات داخل إسرائيل والصادر بتاريخ 26 مارس 2019م، استثنى المرضى الذين قطعوا شوطاً في العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، ومع ذلك فإن التطبيق الفعلي للقرار طال هؤلاء وتسبب في تدهور الأوضاع الصحية لعدد منهم وأصبحت حياتهم على المحك.



وأكد المركز على موقفه القاضي بضرورة التخلص من عبء ونفقات العلاج في الخارج، وهي خطوة يجب أن يسبقها تنمية القطاع الصحي وتبني نهج أكثر تكاملاً عبر تأهيل وترميم البنية التحتية، وزيادة النفقات التشغيلية، ورفد المرافق الصحية بالموارد البشرية، وتوفير وتطوير الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية، وتأمين وصول رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية الكافية.



وعبر المركز عن تمنياته للوزيرة كيلة بالنجاح في ظل التحديات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى حالة التراجع في المقومات الصحية وارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر، الذي يتطلب مزيداً من التدخلات والبرامج، والاستمرار في توفير التحويلات الطبية، وفي الوقت نفسه طالب بضرورة النظر في ملفات المرضى الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات الإسرائيلية قبيل صدور القرار حرصاً على حياتهم، ولعدم إهدار ما أنفق من موارد لعلاجهم.



رام الله - دنيا الوطنأرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان رسالة إلى وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، للمطالبة بضمان استكمال العلاج للمرضى المحولين للمستشفيات الإسرائيلية قبل صدور قرار منع التحويلات لإسرائيل.