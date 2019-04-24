حماس تُعلق على قرار أمريكا بشأن العقوبات على إيران

رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس، مساء الأربعاء، على عزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران، والتي تشمل قطاع النفط، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً يستهدف اقتصاد وتنمية إيران.





وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الحركة تُعرب عن بالغ استنكارها وتنديدها بعزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تشمل قطاع النفط، وتعدّ ذلك تصعيداً خطيراً يستهدف الشعب الإيراني الشقيق في تنميته واقتصاده، ويهدّد استقرار وأمن المنطقة والعالم.



وأوضح البيان، أن استمرار إدارة ترمب في فرض هذه العقوبات الجائرة مصيره الفشل، ولن تفلح في تحقيق أهدافها، ولن يقود المنطقة إلا إلى مزيد من إذكاء الصراعات والأزمات التي لا تخدم سوى أجندات ومصالح الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه.