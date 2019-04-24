بقيمة 250 ألف دولار.. الأوقاف تطلق مشروع تمويل لخمسين مشروعا للجان الزكاة

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني عن إطلاق مشروع تمويل لخمسين مشروع للجان الزكاة المركزية في المحافظات الشمالية بقيمة 250 ألف دولار.كما أعلن أبو الرب عن إطلاق جائزة الزكاة للإبداع والتميّز كجائزة سنوية للمبادرات والمشاريع الإبداعية من قبل لجان الزكاة المركزية وذلك ابتداء من العام 2019-2020 بقيمة عشرة آلاف دولار.جاء ذلك خلال الملتقى الثاني لصندوق الزكاة الفلسطيني التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والذي عقد في مدينة دورا صباح اليوم الأربعاء بحضور لجان الزكاة المركزية في المحافظات الشمالية تحت عنوان "الزكاة.. ريادة وتمكين".وأكد أبو الرب في كلمته بالنيابة عن الدكتور محمد اشتية رئيس الحكومة ووزير الأوقاف والشؤون الدينية، على الأهمية التي توليها وزارة الأوقاف للجان الزكاة المركزية والتي تعمل بجد في خدمة المواطن الفلسطيني المحتاج بالشراكة مع صندوق الزكاة الذي يشرف على عملها وينظم شؤونها.من جهته قال لؤي القيسي ممثل محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بأن التنمية التي تمارسها الحكومة هي جزء من أجندة السياسات الوطنية "المواطن اولاً" داعياً الى الشراكة ما بين جميع القطاعات ذات العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع الأهلي والمؤسسات الرسمية لتعمل على وضع الخطط لتنهض بالبرامج غير التقليدية التمويلية للمشاريع الصغيرة لتحويل الفقراء إلى عنصر منتج في المجتمع.رئيس لجنة زكاة دورا المركزية عبد الله عمرو قال بأن على لجان الزكاة المركزية في أماكن تواجدها كافة أن تقف عند مسؤولياتها الدينية والوطنية لتكون صفاً واحداً مع الحكومة الفلسطينية التي تعمل في ظل واقع شديد الصعوبة خاصة في ظل مصادرة مقدرات شعبنا وأمواله من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني اسماعيل أبو الحلاوة قال بأن الملتقيات التي ينظمها الصندوق هي لرسم السياسات العامة لبرامج الزكاة وفق منهج علمي مهني ينهض بهذا القطاع الهام في العمل الخيري والذي يستفيد منه الفقراء.وناقش الملتقى في جلساته عدداً من القضايا التي تهم عمل اللجان كدور الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى بحث الاطار القانوني للزكاة. كما طرحت العديد من التصورات حول مشاريع ريادية كبرنامج صنارتي.وخرج الملتقى بعدد من التوصيات التي تهم العمل الزكوي في فلسطين كضرورة إعداد خطط استراتيجية متكاملة لصندوق الزكاة ولجان الزكاة لخمس سنوات قادمة. واطلاق شعار العيش بكرامة من خلال عمل التمكين الريادي للأيتام والفقراء.كما تمت الدعوة إلى انشاء بنك وقفي يعود ريعه على الاوقاف والاسر المهمشة.وعلى هامش الملتقى وقع صندوق الزكاة الفلسطيني مذكرة تعاون مع الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين، كما وقعت اتفاقية تطوير وتشغيل "مصنع الصفا" ما بين لجنة زكاة نابلس المركزية وشركة بلو اكتف سوليوشن.