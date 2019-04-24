سدر: ما يهمنا الوصول لأعلى درجات التميز بتقديم خدمات الانترنت للمواطنين والمؤسسات

رام الله - دنيا الوطناجتمع الدكتور اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مزودي خدمات الانترنت، بحضور الوكيل المهندس سليمان الزهيري وطاقم من الوزارة وذلك اليوم الأربعاء في رام الله.وأكد سدر أن ما يهم الوزارة هو الوصول إلى أعلى درجات التميز في تقديم الخدمات للمواطن والمؤسسات وذلك ضمن رؤية الحكومة في تشجيع الاستثمار ودعم الشركات ومساعدتهم وتذليل العقبات والتحديات التي تواجههم. مشيراً إلى أهمية الانترنت وضرورة استثماره لخدمة المجالات التعليمية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والوطنية.واستمع الوزير لممثلي شركات الانترنت ورؤيتهم لمستقبل الانترنت في فلسطين، مشدداً على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والاهتمام بجودة الخدمات وصولاً لتعزيز أسس بناء مجتمع المعرفة عبر مواكبة كافة التطورات التكنولوجية، وبالتالي تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما اتاحة فرص عمل للشباب .من جانبها أكدت الشركات أنها تعمل على قاعدتين تتمثل بزيادة المستفيدين من خدمات الانترنت، وزيادة السرعات لتلبية احتياجات المواطن ومتطلبات العصر، وأبدت استعدادها للتعاون مع الوزارة بأقصى الجهود لتحقيق استراتيجيتها ورؤيتها لقطاع اتصالات قادر على المنافسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بأسعار مناسبة، عدا عن استعدادها لتعزيز دورها فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية لما فيه خدمة البلد.