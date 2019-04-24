شؤون فلسطينية

معايعة: الوزارة ستكثف مشاركتها بالمعارض العالمية وسننتهج أنماطاً سياحية جديدة

معايعة: الوزارة ستكثف مشاركتها بالمعارض العالمية وسننتهج أنماطاً سياحية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة القنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين السيد فيليب هول، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة مدينة بيت لحم. 

ورحبت الوزيرة معايعة هول، مؤكدة تطلعها لمزيد من العمل والتعاون الثنائي المشترك بين الجانبين وبالأخص في المجال السياحي، والعمل على تعزيز التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة البريطاني لتعزيز ان يأتي السائح البريطاني الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدماً للمرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم ومحلات بيع التحف الشرقية ووسائل نقل وغيرها الكثير، مساهما في زيادة فرص العمل لدى القطاع السياحي الفلسطيني ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي. 

تحدثت معايعة عن اخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية التي تنتهجها الوزارة في الأسواق والمحافل السياحية العالمية لتكثيف اعداد السياح القادمين الى فلسطين من خلال تكثيف المشاركة في اهم المعارض السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين علاوة على انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة والتي عملت وستعمل على رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود جديدة لم تكن تزور فلسطين في الماضي مما أحدث وسيحدث نقلات نوعية في اعداد السياح القادمين الى فلسطين وفي نسبة الاشغال الفندقي لدى الفنادق الفلسطينية.

معايعة اكدت على ان ما تقوم به اسرائيل من قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني والذي يندرج في سياق الضغوط على القيادة الفلسطينية، مثمنة موقف الدول الاوروبية في الوقوف الى جانب الحق الفلسطيني، حيث ثمن الرئيس محمود عباس موقف الاتحاد الاوروبي، الذي طالب إسرائيل بضرورة احترام الاتفاقات الموقعة.

وقالت : “هذا الموقف يعني أن هناك اصواتا مع العدالة، وهذه الاصوات من أوروبا. نعرف اننا على حق، ونحن دائما على حق، ولكن عندما يأتي صوت من اوروبا بهذا الشكل يؤكد انهم يقفون إلى جانب الحق، ولو بشكل مبدئي وبسيط”. 

وبدورة فقد شكر السيد فيليب هول الوزيرة معايعة على تعاونها وعملها المشترك في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالاخص في المجال السياحي ومجال حفظ التراث الثقافي . 

وتباحث الطرفان في سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك مع المؤسسات البريطانية السياحية، بالإضافة لسبل تنظيم زيارات لوفود إعلامية بريطانية الى فلسطين وذلك بهدف الاطلاع على الواقع السياحي في فلسطين، بالإضافة لسبل تطوير التعاون في مجال مشاركة فلسطين في معرض لندن السياحي الدولي.  


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