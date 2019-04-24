(فدا): منظمة التحرير هي الجبهة الوطنية الأوسع لإسقاط صفقة القرن





وقال: "إن مواجهة هذه القضية وإسقاطها من خلال إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام؛ لإسقاط كل المشاريع التصفوية، وفي إطارها صفقة القرن".





رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، رفضه لمقترح حماس بتشكيل لجنة لمواجهة (صفقة القرن)، هذا المشروع الذي يستهدف القضية الوطنية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يتطلب أوسع جبهة وطنية عنوانها منظمة التحرير باعتبارها القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، وممثله الشرعي والوحيد.