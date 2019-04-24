عربي

إقالة مسؤول بالتلفزيون المصري بتهمة "نشر معلومات سرية"

إقالة مسؤول بالتلفزيون المصري بتهمة "نشر معلومات سرية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أحالت المحكمة الإدارية العليا في مصر، مسؤولاً بالتلفزيون المصري إلى المعاش؛ لنشره ترددات سرية بالقمر الصناعي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، إن المحكمة الإدارية العليا ألغت حكم المحكمة التأديبية العليا، والذي قضى بفصل مدير عام تشغيل وصيانة وحدات المجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الخارجية بالتلفزيون، لإفشائه أموراً اطلع عليها بحكم وظيفته، رغم كونها سرية بطبيعتها، ومن شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد، وقضت مجدداً بإحالته إلى المعاش.

وأكدت المحكمة، أن المتهم قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية، التي تبث عليها زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لميناء سفاجة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله عرضة لتشويش وتعطيل الإرسال.

وأضافت، أن ما أقدم عليه أفشى خطة توزيع سيارات البث أثناء إنجاز بروفات تجريبية لنقل الزيارة، وأفادت المحكمة بأنه اقترف خطأ جسيماً، وعرض المأمورية المُكلف بها للخطر ووضع نفسه موضع شبهات وأحاطها بالشكوك، مشددة على أنه كان من الأجدر الحفاظ على سرية المعلومات التي قام بإتاحتها للعموم، خاصة وأنه ليس حديث العهد بالخدمة.

وبيّن القضاء المصري، أنه ثبت استحقاقه بعقوبة الإحالة للمعاش وليس الفصل النهائي من الخدمة، وذلك استناداً إلى أن الأوراق خلت من دليل ابتغى من وراء خطئه الجسيم هدفاً غير مشروع، مؤكدة الاكتفاء بإحالته للمعاش وإلغاء عقوبة الفصل، علماً أن المحكمة التأديبية على مستوى الإدارة العليا، أصدرت حكما في يوليو/ تموز 2018 يقضي بفصله من الخدمة نهائياً.

أخبار ذات صلة

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف حزب الله

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف حزب الله

المجلس العسكري السوداني يدعو المعارضة للاجتماع والقُضاة ينضمون للاعتصام

المجلس العسكري السوداني يدعو المعارضة للاجتماع والقُضاة ينضمون للاعتصام

زعيم عربي طلب مساعدة إيران لاحتلال أربع دول خليجية

زعيم عربي طلب مساعدة إيران لاحتلال أربع دول خليجية

قتلى وجرحى بانفجار مفخخة في جسر الشغور بسوريا

قتلى وجرحى بانفجار مفخخة في جسر الشغور بسوريا

السعودية تتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار لـ (أونروا) في لبنان

السعودية تتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار لـ (أونروا) في لبنان

كيف أصبحت الحالة الصحية للبشير؟

كيف أصبحت الحالة الصحية للبشير؟

الأمم المتحدة: 250 ألف يمني قتلوا بسبب الصراع الدائر بالبلاد

الأمم المتحدة: 250 ألف يمني قتلوا بسبب الصراع الدائر بالبلاد

لبنان يَضع شرطاً لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

لبنان يَضع شرطاً لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

ابوهولي: رسائل موحدة ستنقلها فعاليات النكبة (71) رفضا لصفقة القرن والتمسك بالعودة

ابوهولي: رسائل موحدة ستنقلها فعاليات النكبة (71) رفضا لصفقة القرن والتمسك بالعودة

(فدا): منظمة التحرير هي الجبهة الوطنية الأوسع لإسقاط صفقة القرن

(فدا): منظمة التحرير هي الجبهة الوطنية الأوسع لإسقاط صفقة القرن

الأشغال العامة وشرطة المرور تُنهيان أعمال تدقيق السلامة المرورية على النقاط السوداء

الأشغال العامة وشرطة المرور تُنهيان أعمال تدقيق السلامة المرورية على النقاط السوداء

اشتية: نسعى لتوطين الخدمات الطبية وسنبني ست مستشفيات جديدة

اشتية: نسعى لتوطين الخدمات الطبية وسنبني ست مستشفيات جديدة

عشراوي: تغاضي المجتمع الدولي عن تمادي إسرائيل سيفشل جهود السلام

عشراوي: تغاضي المجتمع الدولي عن تمادي إسرائيل سيفشل جهود السلام

وزير الاقتصاد: أولويات عمل الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية لفلسطين

وزير الاقتصاد: أولويات عمل الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية لفلسطين

كتلة شهداء الأقصى تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين

كتلة شهداء الأقصى تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين

الزراعة تسمح باستيراد الدجاج &#34;المُبرد&#34; لقطاع غزة

الزراعة تسمح باستيراد الدجاج "المُبرد" لقطاع غزة

منوعات

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في &#34;باب الحارة&#34;

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في "باب الحارة"

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

ميغان ماركل تختار طريقة &#34;الماء&#34; لوضع مولودها

ميغان ماركل تختار طريقة "الماء" لوضع مولودها

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

سبب غريب وراء مرض الإعلامية صابرين بورشيد.. ما علاقة صبغات الشعر

سبب غريب وراء مرض الإعلامية صابرين بورشيد.. ما علاقة صبغات الشعر

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب &#34;كرهني&#34; تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب "كرهني" تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

&#34;زمن الهبد الجميل&#34;.. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع &#34;العندليب&#34;

"زمن الهبد الجميل".. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع "العندليب"

عربي

إقالة مسؤول بالتلفزيون المصري بتهمة &#34;نشر معلومات سرية&#34;

إقالة مسؤول بالتلفزيون المصري بتهمة "نشر معلومات سرية"

المجلس العسكري السوداني يدعو المعارضة للاجتماع والقُضاة ينضمون للاعتصام

المجلس العسكري السوداني يدعو المعارضة للاجتماع والقُضاة ينضمون للاعتصام

قتلى وجرحى بانفجار مفخخة في جسر الشغور بسوريا

قتلى وجرحى بانفجار مفخخة في جسر الشغور بسوريا

السعودية تتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار لـ (أونروا) في لبنان

السعودية تتبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار لـ (أونروا) في لبنان