مصلحة السجون الإسرائيلية تزعم إحباط محاولة تهريب هواتف خلوية للأسرى

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن مصلحة السجون، أحبطت محاولة تهريب سبعة هواتف خلوية، وأربع لوحات مفاتيح هواتف، وثمانية شرائح اتصال لـ (سجن عوفر).





وأوضحت الصحيفة، أن محاولة التهريب تمت من خلال أسير جديد، يتبع لحركة فتح، أخفاها في جسده، وحاول إدخالها خلال نقله إلى السجن، بهدف الإتجار بها، أو نقلها إلى طرف ثالث.





وتابعت الصحيفة: "مصلحة السجون الإسرائيلية تقول: إن هذه ظاهرة بين الأسرى، الذين يتم اعتقالهم عمداً من أجل تهريب الهواتف المحمولة، والوسائل المحظورة إلى السجون".



