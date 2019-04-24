دولي

الحرس الثوري: إيران تنوي توسيع نطاق نفوذها بالمنطقة

الحرس الثوري: إيران تنوي توسيع نطاق نفوذها بالمنطقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن إيران تنوي توسيع نطاق نفوذها من المنطقة إلى العالم برمته، لافتاً إلى أن ذلك "كي لا تبقى نقطة آمنة للعدو".

وأضاف سلامي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "فيلق القدس بقائده الشجاع الباسل (اللواء قاسم سليماني) عبر الكثير من الجبال والسهول، لينهي هيمنة أمريكا في شرق المتوسط، ووصل إلى البحر الأحمر، وحوّل البلاد الإسلامية إلى أرض للجهاد".

وأضاف سلامي: "إن حدودنا تم تأمينها ببطولات القوة البرية، حيث تسلق مقاتلوها الصخور العظيمة، وأقاموا الحصون المنيعة على الحدود".

وأشاد سلامي بالقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، وخاصة إنجازها المدن الصاروخية تحت الأرض، كما ثمن إطلاقها الصواريخ "على أعداء الإسلام"، فيما أثنى كذلك على القوة البحرية التي "قطعت أيدي المعتدين الأمريكيين"، حسب تعبيره.

وأضاف القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني: "إن التعبئة أيضاً أذاقتنا حلاوة أن نكون مع الشعب، واليوم الحرس الثوري، يواصل دربه في ذروة الشعبية والقوة والعظمة والاقتدار".

وأشار سلامي إلى "بيان الخطوة الثانية للثورة" الصادر عن قائدها، آية الله علي الخميني، وقال: "علينا في الخطوة الثانية للثورة، أن نحول الحكم الإسلامي إلى حضارة، وعلى الحرس الثوري، أن توجد لديه القابلية لأداء دوره في الخطوة الثانية للثورة، علينا أن نوسع نطاق نفوذنا من المنطقة إلى العالم، لكي لا تبقى أي نقطة آمنة للعدو في أنحاء العالم".

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