بمبلغ 700 مليون دولار.. ألمانيا تنوي دعم برنامج محطة التحلية المركزية بغزة

التقى رئيس سلطة المياه، مازن غنيم اليوم، كلاوس كريمير، رئيس دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ومدير التعاون الإنمائي في مكتب ممثلية ألمانيا في رام الله بيرند دونزلاف، ومديرة بنك التنمية الألماني (KFW ) في فلسطين إزبيل ستايمر، والوفد المرافق، حيث ناقش سُبل التعاون المشترك، وتحديداً برنامج التحلية المركزية في قطاع غزة.



وثمن غنيم موقف ألمانيا الداعم للحكومة الفلسطينية بشكل عام، ولقطاع المياه والصرف الصحي على وجه الخصوص، فعلى مدار السنوات السابقة، أثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في كافة أرجاء الوطن.



وأضاف غنيم، نحن نعتز بالشركاء الدوليين، الذين وقفوا دائماً إلى جانبنا، واليوم نحن على أبواب فصل الصيف، الذي تتفاقم فيه أزمة المياه، نتيجة زيادة الطلب في ظل محدودية الكميات بسبب السيطرة الإسرائيلية، إضافةً إلى الظرف السياسي والمالي الذي تمر به فلسطين، ومن هنا يؤكد غنيم أنه رغم صعوبة الظرف، يبقى دعم الشركاء بصيص أمل يعزز صمودنا وثباتنا في أرضنا.



ويأتي هذا اللقاء تتويجاً للمباحثات الحثيثة والاجتماعات السابقة مع كافة الممولين والداعمين، وتحديداً ألمانيا من أجل الدعم والانخراط في المشروع المائي الأكبر في فلسطين وهو برنامج محطة التحلية المركزية، الذي تبلغ ميزانيته التقديرية 700 مليون دولار، مشيراً غنيم أن سلطة المياه أحرزت خطوات متقدمة في المشروع بدءاً من التزام المانحين في أكثر من 80% من قيمة المشروع، وصولاً إلى طرح بعض العطاءات، ومن هنا جاء إعلان الألمان عن نيتهم الإعلان عن قيمة الدعم المالي للمشروع في اجتماع مؤتمر المانحين في بروكسل.



من جانبه، أكد كريمير على تقديره للدور الذي تقوم به سلطة المياه في تنفيذ المشاريع، منوهاً إلى نية ألمانيا الإعلان عن الدعم المالي لبرنامج المحطة المركزية، كما ناقش الاجتماع تطور عمل المشاريع القائمة بدعم ألماني مثل مشروع محطة معالجة عين جريوت في محافظة رام الله والبيرة، مشروع جاري العمل للبدء بتنفيذه، وهو مشروع محطة معالجة نابلس الشرقية.



يذكر، أن اجتماع دعم برنامج المحطة المركزية في غزة في بروكسل، يأتي إلى جانب المؤتمر السنوي (AHLC) للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات للجانب الفلسطيني، المزعم عقده نهاية الشهر الجاري في بروكسل.

رام الله - دنيا الوطن