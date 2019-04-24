الشرطة بغزة تُصدر توضحياً حول طفل مفقود برفح منذ أيام

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، توضحياً حول الطفل المفقود في مدينة رفح محمود شقفة، منذ عدة أيام







وقال الناطق باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، إن الأجهزة والإدارات المختصة، تتابع قضية الطفل المفقود في محافظة رفح (محمود رأفت شقفة) والبالغ من العمر عامين ونصف، وذلك منذ تلقيها بلاغاً باختفائه.



وأضاف البطنيجي: "تقوم فرق المباحث العامة والأدلة الجنائية بعمليات بحث مستمرة، وتواصل جهودها من أجل العثور على الطفل وإنهاء القضية".