أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف حزب الله





جدير بالذكر، أن وزارة الخزانة، فرضت في الـ 11 من أبريل/ نيسان، عقوبات على مواطن لبناني وكيانين اتهمتهم الولايات المتحدة بتبييض الأموال، وتقديم مساعدة مالية لجماعة "حزب الله" التي تعتبرها واشنطن تنظيماً إرهابياً.

رام الله - دنيا الوطنفرضت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات، ضمن برنامج يستهدف حزب الله اللبناني.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا والثالث في بريطانيا، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).كما أدرجت اللبناني قاسم شمس ومؤسسة (Chams Exchange) اللبنانية للخدمات المالية، وما وصفته بـ (منظمة شمس لتبييض الأموال) على قائمة العقوبات.واتهمت السلطات الأمريكية، قاسم شمس و"شبكته الدولية لتبييض الأموال" بـ "تحريك عشرات الملايين من الدولارات شهرياً في تعاملات غير شرعية لصالح تجار المخدرات، وتسهيل المعاملات المالية لحزب الله".وأعادت الخزانة الأمريكية إلى الأذهان، أنها أدرجت على قائمة العقوبات أكثر من 40 من الأشخاص والكيانات على صلة بـ (حزب الله) منذ 2017.