الأشغال العامة وشرطة المرور تُنهيان أعمال تدقيق السلامة المرورية على النقاط السوداء

رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة الأشغال العامة، وشرطة المرور، أعمال تدقيق السلامة المرورية على النقاط السوداء لعام 2018، والتي وردت في كشوفات شرطة المرور في شهر شباط/ فبراير الماضي.وتضمن العمل تشكيل فرق للتدقيق من مهندسي الإدارة العامة للطرق، ومهندسي المديريات في الوزارة، بالإضافة لمهندس إدارة المرور، وضباط الحوادث في مديريات الشرطة.وذكر بيان صحفي صادرعن الوزارة، اليوم، أنها ستقوم ضمن مشاريعها المستقبلية، بجميع الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عند هذه المقاطع، زيادة التحذيرات لمستخدمي الطريق، بضرورة الالتزام بقوانين المرور؛ لتقليل عدد الحوادث والتخفيف من الأضرار البشرية والمادية ما امكن.وأضاف، أنه سيتم إصدار الخرائط والتقرير الخاص بالنقاط السوداء، ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي، الذي ستطلقه الشرطة في بداية أيار/ مايو المقبل، حيث ستقوم الوزارة بإطلاق موقع إلكتروني خاص لخرائط النقاط السوداء، تبين مواقع هذه المقاطع الخطرة للجمهور، والتي تكون احتمالية الحوادث عالية عندها في حال عدم التزام مستخدمي الطريق بالقوانين المرورية.وأوضح البيان، أنه من أسباب الخطورة في هذه المواقع التضاريس والمنحنيات الحادة، الازدحامات المرورية، التعديات و الاعتداءات على حرم الطريق، والمقاطع التي بحاجة إلى إعادة تأهيل أو رفع مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى الطرق المؤهلة حديثاً، والتي تمكن السائق من مخالفة القانون والقيادة بسرعة عالية.