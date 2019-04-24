اشتية: نسعى لتوطين الخدمات الطبية وسنبني ست مستشفيات جديدة





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد أشتية، يوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفداً من اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة، حيث اطلع منهم على فعاليات ونشاطات الاتحاد، التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.وهنأ اشتية أبناء الاتحاد والشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه، بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، آملا بأن يتم الاحتفال به العام المقبل في القدس عاصمة دولة فلسطين.ودعا اشتية أبناء الاتحاد بالقدوم إلى فلسطين والعمل، وإقامة الاستثمارات فيها، لما في ذلك من دعم للاقتصاد الوطني، وصمود المواطنين.وأشاد اشتية بدور الاتحاد في دعم قطاع الصحة في فلسطين، مشيراً إلى المساعي الحثيثة لتوطين الخدمات الطبية، لا سيما من خلال استقدام أطباء فلسطينيين؛ لتقديم الخدمات في المشافي الفلسطينية، وبناء ست مستشفيات جديدة؛ لتوفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين.وقال اشتية: "الولايات المتحدة، قامت مؤخراً بالعديد من الإجراءات بهدف هزيمة الفلسطينيين، وإجبارهم على القبول بصفقة القرن، نقول لهم: الفلسطينيون يبحثون عن كرامتهم قبل لقمة عيشهم".