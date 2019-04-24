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المجلس العسكري السوداني يدعو المعارضة للاجتماع والقُضاة ينضمون للاعتصام

المجلس العسكري السوداني يدعو المعارضة للاجتماع والقُضاة ينضمون للاعتصام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تحالف قوى إعلان (الحرية والتغيير) التي تقود الاحتجاجات منذ أربعة شهور، وتعتصم منذ أكثر من أسبوعين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، إلى اجتماع، يعقد مساء اليوم، يتم خلاله استئناف التفاوض بين الطرفين.

وقال المجلس، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، الفريق شمس الدين كباشي، إنه "يؤمن بدور قوى الحرية والتغيير في صناعة الثورة، وقيادة الحراك بشكل سلمي، وصولاً إلى اقتلاع النظام".

وأضاف أن المجلس وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقه في حفظ الأمن، وبث الطمأنينة، واجتثاث جذور الفتنة وبواعث الإقصاء، وكل مخلفات النظام السابق، وضماناً لرعاية الظروف الملائمة لتحقيق أهداف الثورة السامية"، فإنه يعلن أن "أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للمجلس، وصولاً لتحقيق تطلعات الشعب، ومطالب الثورة".

وأكد الكباشي، أن المجلس العسكري "يعول كثيراً على نتائج الاجتماع الذي تمت الدعوة لانعقاده مساء اليوم، استئنافاً للتفاوض مع هذه القوى حول مستقبل البلاد"، دون تفاصيل عن الاجتماع.

ويأتي بيان اليوم، بعد ثلاثة أيام من إعلان قوى (الحرية والتغيير)، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وإرجاء إعلان مجلسها الرئاسي المدني.

وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، من الرئاسة بعد ثلاثة عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. 

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلن "قضاة السودان" تسيير موكب (مسيرة)، يوم غد، الخميس، من أمام المحكمة الدستورية بالعاصمة الخرطوم، باتجاه مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وذلك في بيان صدر، الأربعاء، عن القضاة.

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