دولي

ترامب يُهدد الكونجرس بالتوجه للمحكمة العليا

ترامب يُهدد الكونجرس بالتوجه للمحكمة العليا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيقاوم أي مسعى قد يقوم به الديمقراطيون في الكونغرس لمساءلته بعد التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.

وتعهد ترامب، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، بنقل الأمر للمحكمة العليا على الرغم من منح الدستور الأمريكي الكونغرس السلطة الكاملة على عملية المساءلة.

وأضاف ترامب: "إذا حاول الديمقراطيون في أي وقت مساءلتي، فسأتوجه أولاً إلى المحكمة العليا الأمريكية"، ولم يوضح الإجراء القانوني الذي سيتخذه.

ولا يزال الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، منقسمين بشأن المضي قدماً في عملية المساءلة حتى مع تفجر معارك جديدة في تحقيقاتهم المكثفة بخصوص ترامب وإدارته.

وتتشكل حالياً معركة قانونية ضارية بشأن محاولة ترامب مقاومة طلبات تقدم بها مجلس النواب للحصول على وثائق وشهادات من إدارته، مما قد يقود الأمور إلى المحكمة العليا.

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