زعيم عربي طلب مساعدة إيران لاحتلال أربع دول خليجية

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تفاصيل رسالة بعث بها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى نظيره الإيراني آنذاك هاشمي رفسنجاني.

وقال روحاني: إن صدام طلب في رسالته مساعدته في احتلال الكويت والإمارات وقطر وأجزاء من السعودية، بحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).





وأكد الرئيس الإيراني في كلمة له اليوم، نقلها التلفزيون الإيراني: "صدام طلب من إيران مساعدته في احتلال دول الخليج مقابل حصولها على ما تريد".

رام الله - دنيا الوطنوقال: "إن كانت إيران قد اتخذت آنذاك قراراً آخر، لعلنا اليوم لم نكن نجد أثراً للسعودية والإمارات".وشدد على أن "عدم احتلال السعودية والإمارات من قبل صدام حسين، يعود لحكمة وعقلانية الإيرانيين".وسأل روحاني السعودية: "كيف تتعاون اليوم مع أعداء إيران، وهي التي أنقذت بلدكم، ومنعت الغير من السيطرة عليه".وقال الرئيس الإيراني في حديث وجهه إلى السعودية والإمارات: "تصفير صادراتنا النفطية ليس ممكناً، وتعويض قطع صادرات النفط الإيراني من جانبكم، يعني الوقوف أمام الشعب الإيراني، هل نسيتم أن بقاءكم على قيد الحياة أمام سياسة التوسع التي سلكها صدام (حسين) كان بفضل قرارات إيران الحكيمة".