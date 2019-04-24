شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: أولويات عمل الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية لفلسطين

وزير الاقتصاد: أولويات عمل الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والقنصل العام
البريطاني فيليب هول اليوم الخميس، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي بداية الاجتماع هنأ القنصل البريطاني الوزير العسيلي بمنصبه الجديد كوزير اقتصاد وطني، متمنيا له التوفيق والنجاح في اداء مهامه.

وأشار الوزير العسيلي الى توجهات وأولويات عمل الحكومة في المرحلة القادمة، وأهمها تطوير المناطق والمدن الصناعية وجذب الاستثمارات الخارجية الى فلسطين، اضافة الى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة المعيقات التي تعترض عمل القطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة الصادرات الفلسطينية.

وفي هذا السياق بين الوزير اهمية اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة الموقعة بين البلدين، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ عند خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البرامج والأنشطة التي ستقدم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID)، والخاصة بتسهيل التجارة، وتطوير القطاع الخاص وبناء قدراته.

في ذات السياق بحث الوزير العسيلي والسفير الكندي لدى دولة فلسطين اليوم الخميس، العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، المشاريع التي تنفذها الوزارة بتمويل من حكومة كندا، لا سيما المشاريع التنموية التي تهدف الى تعزيز دور المرأة ودمجها بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، من بينها مشروع خلق فرص
اقتصادية للنساء والشباب(GROW).

وأكد الوزير على توجهات الوزارة في دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتطوير المناطق الصناعية التي من شأنها ان تساهم في احداث تنمية اقتصادية، من خلال جذبها لاستثمارات خارجية، ومساهمتها في الحد من معدلات البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.


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