وزير الاقتصاد: أولويات عمل الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية لفلسطين



في ذات السياق بحث الوزير العسيلي والسفير الكندي لدى دولة فلسطين اليوم الخميس، العلاقات الاقتصادية الثنائية.



وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، المشاريع التي تنفذها الوزارة بتمويل من حكومة كندا، لا سيما المشاريع التنموية التي تهدف الى تعزيز دور المرأة ودمجها بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، من بينها مشروع خلق فرص

اقتصادية للنساء والشباب(GROW).



وأكد الوزير على توجهات الوزارة في دعم القطاع الخاص الفلسطيني وتطوير المناطق الصناعية التي من شأنها ان تساهم في احداث تنمية اقتصادية، من خلال جذبها لاستثمارات خارجية، ومساهمتها في الحد من معدلات البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



وفي هذا السياق بين الوزير اهمية اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة الموقعة بين البلدين، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ عند خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.وتم خلال الاجتماع مناقشة البرامج والأنشطة التي ستقدم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID)، والخاصة بتسهيل التجارة، وتطوير القطاع الخاص وبناء قدراته.