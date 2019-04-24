الحية: المشاريع التصفوية لن تقف حائلاً بيننا وبين تحرير أرضنا

وأضاف الحية، خلال مهرجان لحركة المجاهدين، الأربعاء: "لطالما مرت على شعبنا مؤامرات، تحطمت على صخرة صمود شعبنا، ولن تمر لا صفة القرن ولا صفقة العصر ولا غير ذلك".





وتابع: "نحن شعب موحد على خيار المقاومة، وغزة اليوم تمثل نموذجاً للوحدة الوطنية، وشعبنا وفصائلنا في حالة وحدة حقيقية".



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن المشاريع التصفوية لن تقف حائلاً بيننا وبين تحرير أرضنا، مشيراً إلى أنه في سبيل تحرير فلسطين، سنقدم أرواحنا ودماءنا وأبناءنا.