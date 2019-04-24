الزراعة تسمح باستيراد الدجاج "المبرد" لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بالسماح للتجار باستيراد الدجاج "المبرد" في ظل ارتفاع أسعار المُنتج محليًا.وبين مدير العلاقات العامة في الوزارة فايز الشيخ أن القرار جاء مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة ولتمكين الأهالي من شراء الدجاج الطازج بأسعار معقولة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).ولفت الشيخ إلى أن الدجاج "المبرد" يقصد به المذبوح منذ فترة قصيرة جدًا وجرى تبريده فقط؛ من أجل الحفاظ عليه خلال النقل لقطاع غزة، مما يعني أنه يعتبر بمثابة طازج على عكس المجمد منذ أشهر.ويشهد سعر كيلو الدجاج الطازج منذ أيام في قطاع غزة ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل سعر الكيلو 12 شيقل وأكثر قليلًا مقارنة بأقل من عشرة شيقل خلال الأشهر الماضية مما أثر على الحركة الشرائية لسوء مستوى الدخل لدى الأهالي نتيجة الظروف الصعبة.