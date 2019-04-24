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شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث انقلاب جرار زراعي جنوب جنين

مصرع مواطن بحادث انقلاب جرار زراعي جنوب جنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن (67 عاما) مصرعه، في حادث انقلاب جرار زراعي، وقع مساء اليوم الاربعاء، في بلدة العطارة جنوب مدينة جنين.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح له، بأن قوة من الشرطة توجهت الى المكان، وباشرت بالتحقيق؛ للوقوف على خلفيات الحادث.

 

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