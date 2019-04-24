مصرع مواطن بحادث انقلاب جرار زراعي جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (67 عاما) مصرعه، في حادث انقلاب جرار زراعي، وقع مساء اليوم الاربعاء، في بلدة العطارة جنوب مدينة جنين.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح له، بأن قوة من الشرطة توجهت الى المكان، وباشرت بالتحقيق؛ للوقوف على خلفيات الحادث.