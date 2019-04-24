قتلى وجرحى بانفجار مفخخة في جسر الشغور بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
تناقل ناشطون أنباء عن انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأربعاء، في مدينة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، أسفر عن قتلى وجرحى.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "إن التفجير الذي وقع في مدينة جسر الشغور أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، ليرتفع العدد لاحقا وفقا لمصادر محلية إلى 17 قتيلا، مخلفا دمارا كبيرا في المكان".
تناقل ناشطون أنباء عن انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأربعاء، في مدينة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، أسفر عن قتلى وجرحى.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "إن التفجير الذي وقع في مدينة جسر الشغور أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، ليرتفع العدد لاحقا وفقا لمصادر محلية إلى 17 قتيلا، مخلفا دمارا كبيرا في المكان".
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