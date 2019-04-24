قتلى وجرحى بانفجار مفخخة في جسر الشغور بسوريا

رام الله - دنيا الوطنتناقل ناشطون أنباء عن انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأربعاء، في مدينة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، أسفر عن قتلى وجرحى.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "إن التفجير الذي وقع في مدينة جسر الشغور أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، ليرتفع العدد لاحقا وفقا لمصادر محلية إلى 17 قتيلا، مخلفا دمارا كبيرا في المكان".