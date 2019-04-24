ارتفاع عدد ضحايا هجمات سريلانكا إلى 359 قتيلًا

أفاد مسؤولو الشرطة السريلانكية اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، من 321 إلى 359 قتيلا.



وقال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، روان غوناسيكارا، في تصريحات صحفية، إن عدد القتلى ارتفع إلى 359 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين الـ 500 شخص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



وأشار إلى ارتفاع عدد الموقوفين على خلفية الهجمات من 40 إلى 58 شخصا.



والثلاثاء، أعلن وزير الإعلام السريلانكي، روان ويجواردين، أن آخر حصيلة لضحايا الهجمات بلغت 321 قتيلًا، و521 جريحًا.



والأحد، وقعت ثماني هجمات استهدفت كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.



وأعلن تنظيم الدولة، الثلاثاء، مسؤوليته عن هجمات سريلانكا الدامية.



رام الله - دنيا الوطن