دولي

وصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا لعقد قمة مع بوتين

وصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا لعقد قمة مع بوتين
رام الله - دنيا الوطن
وصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، الأراضي الروسية بواسطة قطار، وذلك قبل يوم من قمته المقررة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، صورًا لكيم أثناء لقائه مسؤولين روس عند محطة القطار "هاسان"، القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية.

وتأتي زيارة الزعيم الكوري الشمالي وسط "دبلوماسية متعثرة" بشأن برنامج بلاده النووي، حيث عقد في فبراير/ شباط الماضي، لقاء قمة هو الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون إحراز تقدم يذكر بين الطرفين.

والخميس، يعقد بوتين قمة مع نظيره الكوري بمدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، حسب ما أعلن مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الثلاثاء.

وكانت آخر قمة روسية كورية شمالية جرت عام 2011 في مدينة "أولان أودي" بمشاركة كل من الرئيس الروسي آنذاك، دميتري مدفيديف، وزعيم كوريا الشمالية الراحل، كيم جونغ إيل.

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