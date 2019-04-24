الفتياني: تشكيل حماس هيئة لمواجهة (صفقة القرن) إصرار على المضي قدما بالانقسام

رام الله - دنيا الوطناعتبر ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، أن إعلان قيادة حركة حماس، تشكيل هيئة عليا لمواجهة ما تسمى (صفقة القرن)، إصرار منها على المضي قدما بالانقسام، ورفضا صريحا منها لعودة اللحمة والوحدة لصفوف الشعب الفلسطيني، واصفا دورها "بالتخريبي والانفصالي" الذي يتماهى مع متطلبات نتنياهو للإبقاء على الانقسام الذي يغذيه بسياساته وإجراءاته.وأوضح الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن هذا الإعلان هو تسهيل لتشتيت الجهد الوطني والكل الرافض لما تسمى بـ(صفقة القرن) في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مبينا أن "حماس" تحاول الهروب إلى الأمام بانقسامها استعدادا لانفصالها عن الجسم الوطني الفلسطيني.وقال: "ان حماس رأت في نفسها شريكا لتسهيل خطة (صفقة القرن) التي أعدتها إسرائيل وتنفذها الولايات المتحدة، وكذلك تنفيذ المخطط الحزبي والفئوي الذي يسعى لتدمير المشروع الوطني.وشدد الفتياني على أن المطلوب من حماس الآن هو ما قدمه الرئيس في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، بأن تعلن فورا عن طي صفحة الانقلاب والعودة لحضن الشرعية الوطنية، تمهيدا لإعلان صريح وواضح أنها تريد مواجهة صفقة العار وحدة واحدة، وأن يكون هناك جهد وطني مشترك للتصدي لهذه الصفقة.